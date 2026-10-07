Лапша навынос
Падение рынка HoReCa вынудило томского ресторатора выпускать полуфабрикаты
07.10.2026, 17:24
Владелец томской сети раменных «Кинцуги» на фоне падения ресторанного трафика в 2026 году на 15% открывает собственную фабрику по производству лапши. К концу года новое предприятие мощностью до 2,5 тонн продукции в неделю должно выйти на полную загрузку. Участники рынка и эксперты называют смену вектора закономерным трендом — из-за снижения посещаемости заведений общепита растет спрос на кулинарию и готовую еду для домашнего потребления.
Томская сеть раменных «Кинцуги» (ООО «Панда ресторантс») инвестирует более 15 млн руб. в открытие фабрики по производству лапши удон и рамен. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в компании, предприятие мощностью 2,5 тонны продукции в неделю планируется запустить до конца 2026 года.
Причиной смены бизнес-вектора стало падение ресторанных продаж. В 2026 году выручка заведений сети сократилась на 15%, в 2025 году падение составило 7%. При этом текущие мощности собственных мучных цехов — около 250 кг продукции в неделю — перестали отвечать растущим запросам на поставки полуфабрикатов. Запуск новой фабрики позволит увеличить объемы производства лапши в десять раз.
Сеть «Кинцуги» представлена двумя заведениями в Томске. Первое открылось в 2024 году, в то время владелец предприятия Владимир Ли закупал лапшу в Санкт-Петербурге. Собственное производство для внутренних нужд было запущено в небольшом цехе годом позже, после чего компания начала получать заказы от других заведений общепита, производителей готовой еды и ритейла.
Коммерческий директор «Панда ресторантс» Улукбек Тан объяснил падение ресторанного трафика снижением платежеспособности населения и ростом конкуренции со стороны федеральных игроков на рынке готовой еды.
«Платежеспособность потребителей снижается, и не каждый гость готов отдать до 600 руб. за позицию в меню. В то же время федеральные компании активно заходят в регионы, захватывая сегмент готовой еды и вакуумных деликатесов. В этих условиях небольшие региональные сети, которые готовят из-под ножа, вынуждены закрываться. Имея определенные тревоги за будущее рынка, мы приняли решение перестроить бизнес и создать более актуальный проект»,— рассказал «Ъ-Сибирь» господин Тан.
В компании рассчитывают, что B2B-направление позволит стабилизировать выручку и в дальнейшем вернуться к расширению ресторанной сети.
Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова отмечает, что в текущих экономических условиях рентабельность бизнеса в этом секторе возможна только при его глубокой дифференциации. «Производить лапшу исключительно для внутренних нужд на фоне падения потребительской активности — значит нести регулярные потери маржи. В то же время работа на B2B-рынок и массовый ритейл формирует гибкую систему доходов, которую можно оперативно корректировать»,— пояснила эксперт.
Между тем категория готовой еды демонстрирует рост, значительно опережающий динамику всего рынка продуктов питания. По данным NTech, в 2025 году продажи готовой еды увеличились на 12% в натуральном выражении и на 27% — в денежном. Для сравнения, рынок продуктов питания в целом за тот же период вырос лишь на 1,9% в натуральном выражении и на 13,6% — в денежном. По итогу 2026 года рынок готовой еды в России может вырасти почти на 18%, до 1,32 трлн руб. вместе с НДС, прогнозируют в Infoline.
По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стратегия «Кинцуги» своевременна по сути, но компания упустила момент для входа на перенасыщенный рынок готовой еды. «Зайти в крупные розничные сети сегодня гораздо сложнее, чем пару лет назад. На полках доминируют сильные игроки, которые опережают новичков как по масштабам бизнеса, так и по уровню налаженных отношений с ритейлерами. Тем не менее выбранный вектор правильный, и у него действительно есть все предпосылки, чтобы стабилизировать ситуацию, но на рост выручки в ресторанном бизнесе я бы не рассчитывал раньше 2028 года»,— считает аналитик.
Эксперты связывают тенденцию с ускорением ритма жизни в крупных городах — потребители все чаще отказываются от готовки, предпочитая тратить время на работу и досуг. Как отмечает директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов, дополнительным драйвером становится увеличение доли потребителей, которая «банально не умеет готовить».
На этом фоне в России фиксируется повышенный спрос на лапшу-рамен, о чем в начале 2026 года заявил южнокорейский производитель Nongshim. По оценкам компании, к 2030 году российский рынок лапши-рамена может превысить $1 млрд (около 85 млрд руб.) при ежегодном росте более 10%. Дополнительным подтверждением тренда служит статистика импорта: поставки корейской лапши в Россию в прошлом году выросли на 58% и превысили $52 млн.