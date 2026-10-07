Лапша навынос

По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стратегия «Кинцуги» своевременна по сути, но компания упустила момент для входа на перенасыщенный рынок готовой еды. «Зайти в крупные розничные сети сегодня гораздо сложнее, чем пару лет назад. На полках доминируют сильные игроки, которые опережают новичков как по масштабам бизнеса, так и по уровню налаженных отношений с ритейлерами. Тем не менее выбранный вектор правильный, и у него действительно есть все предпосылки, чтобы стабилизировать ситуацию, но на рост выручки в ресторанном бизнесе я бы не рассчитывал раньше 2028 года»,— считает аналитик.