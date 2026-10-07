На кинофестивале «Маяк» показали три дебютных фильма о женщинах

Главная героиня фильма «было не было» Тимы Анисимова — название картины так и пишется, с маленькой буквы,— девушка Кира (Вера Енгалычева), которая с детства живет без отца, ушедшего в море на траулере «Петр I» и не вернувшегося. Став взрослой, она отправляется на его поиски в Мурманскую область, а там попадает в русскую провинциальную хтонь, которая так пугает отечественных молодых режиссеров,— вечные снега, пьяные мужики, свадьба с фольклорными запевками.