На кинофестивале «Маяк» показали три дебютных фильма о женщинах
07.10.2026, 17:10
На фестивале актуального российского кино «Маяк» в Геленджике показали три дебютных фильма о женских желаниях и мечтах, два из которых также и сняты женщинами.
Главная героиня фильма «было не было» Тимы Анисимова — название картины так и пишется, с маленькой буквы,— девушка Кира (Вера Енгалычева), которая с детства живет без отца, ушедшего в море на траулере «Петр I» и не вернувшегося. Став взрослой, она отправляется на его поиски в Мурманскую область, а там попадает в русскую провинциальную хтонь, которая так пугает отечественных молодых режиссеров,— вечные снега, пьяные мужики, свадьба с фольклорными запевками.
Проводником Киры становится ее сверстник Петя (Владислав Медведев), который якобы работал когда-то на «Петре I» с ее отцом и знает, где он сейчас. Зрителям почти сразу становится понятно, что Петя врет (но непонятно, зачем), однако Кира ему верит и отправляется вместе с ним в одиссею сквозь ночь, холод и встречи со странными людьми.