В учреждениях ФСИН Ставрополья продлили траур после смерти второго сотрудника
07.10.2026, 18:14
Управление ФСИН по Ставропольскому краю продлило траур в учреждениях после гибели второго сотрудника, раненного при этапировании заключенных. До конца 11 октября на территориях подразделений будут приспущены флаги и отменены культурные мероприятия.
«Руководство и личный состав уголовно-исполнительной системы Ставрополья выражают соболезнования родным и близким погибшего сотрудника», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Изначально был объявлен трехдневный траур — с 5 по 7 октября. Решение приняли после первого случая гибели сотрудника ФСИН.
Инцидент произошел 2 октября в спецвагоне поезда Владикавказ — Адлер. По данным правоохранителей, один из заключенных напал на конвоира, выхватил оружие и выстрелил в него. Сотрудник ФСИН умер от ранений. Нападавшего убили ответным огнем. Второй конвоир умер спустя пять дней. Остальные двое пострадавших находятся в больницах Кабардино-Балкарии. Их состояние врачи оценивают как стабильное.