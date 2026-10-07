В учреждениях ФСИН Ставрополья продлили траур после смерти второго сотрудника

Инцидент произошел 2 октября в спецвагоне поезда Владикавказ — Адлер. По данным правоохранителей, один из заключенных напал на конвоира, выхватил оружие и выстрелил в него. Сотрудник ФСИН умер от ранений. Нападавшего убили ответным огнем. Второй конвоир умер спустя пять дней. Остальные двое пострадавших находятся в больницах Кабардино-Балкарии. Их состояние врачи оценивают как стабильное.