Движение на трассе Полазна-Чусовой открыто

Работы по восстановлению участка на трассе Полазна – Чусовой, где ранее образовался карстовый провал, завершены. Как сообщает министерство транспорта Пермского края, после засыпки провала дорожники уплотнили основание, затем уложили асфальтогранулят. По уточненным данным, для ликвидации провала завезли 970 тонн щебня. С 18:00 на участке открыто движение для всех видов транспорта. «В течение следующих двух недель на участке будет осуществляться постоянный мониторинг ситуации. В дальнейшем дорогу заасфальтируют», - уточнили в минтрансе.