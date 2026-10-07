Губернатор Кубани обсудил с избранными от региона депутатами законотворческую работу

Еще одной инициативой края стало вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых по назначению земель промышленности. Кроме того, губернатор предложил изменить подход к регулированию территорий, подверженных затоплению и подтоплению. По его словам, запрет на строительство в зонах затопления должен сохраняться, однако для зон подтопления в границах населенных пунктов необходимо предусмотреть возможность освоения участков при наличии инженерной защиты от паводков и соблюдении градостроительных норм.