Губернатор Кубани обсудил с избранными от региона депутатами законотворческую работу
07.10.2026, 17:02
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с избранными от региона депутатами Госдумы девятого созыва. Интересы Кубани в нижней палате парламента представляют 19 депутатов от четырех партий. На встрече глава региона обозначил вопросы, которые краевые власти рассчитывают решить при поддержке федеральных парламентариев.
Одной из основных тем стала поддержка аграриев на фоне ограничений работы портов Азово-Черноморского бассейна. По словам господина Кондратьева, правительство РФ и Минсельхоз уже подготовили комплекс мер поддержки предприятий. На региональном уровне введены субсидии на закупку удобрений, льготное кредитование и отсрочки по арендной плате за землю. Губернатор рассчитывает на содействие депутатов в дальнейшем расширении мер поддержки.
Еще одной инициативой края стало вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых по назначению земель промышленности. Кроме того, губернатор предложил изменить подход к регулированию территорий, подверженных затоплению и подтоплению. По его словам, запрет на строительство в зонах затопления должен сохраняться, однако для зон подтопления в границах населенных пунктов необходимо предусмотреть возможность освоения участков при наличии инженерной защиты от паводков и соблюдении градостроительных норм.
По оценке господина Кондратьева, в зонах подтопления на Кубани расположено более 500 тыс. земельных участков. Глава региона выразил надежду, что обе инициативы получат поддержку депутатов Госдумы.