В Минске заявили о желании уехавших за рубеж белорусов вернуться на родину

Генпрокурор уточнил, что комиссия неоднократно отменяла арест для разыскиваемых лиц при их добровольном возвращении в Белоруссию и обращении в правоохранительные органы. Наказание для действительно раскаявшихся вернувшихся граждан, как правило, не связано с лишением свободы, заверил Дмитрий Гора.