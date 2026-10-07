В Минске заявили о желании уехавших за рубеж белорусов вернуться на родину
07.10.2026, 16:57
Генпрокурор Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что многие находящиеся за рубежом граждане страны хотят вернуться на родину. По его словам, комиссия по рассмотрению обращений таких граждан продолжает работу: значительная часть обращений уже рассмотрена, еще несколько находятся на проверке, передает БЕЛТА.
Господин Гора отметил, что в обращениях граждане выражают готовность приехать в Белоруссию, просить прощения и соблюдать законодательство. Среди обратившихся есть люди, знающие о ведущемся в отношении них уголовном производстве и готовые понести наказание, добавил он.
Генпрокурор уточнил, что комиссия неоднократно отменяла арест для разыскиваемых лиц при их добровольном возвращении в Белоруссию и обращении в правоохранительные органы. Наказание для действительно раскаявшихся вернувшихся граждан, как правило, не связано с лишением свободы, заверил Дмитрий Гора.