В Севастополе отражают атаку беспилотников ВСУ
07.10.2026, 16:57
В Севастополе военные отражают атаку беспилотников ВСУ. Работают расчеты ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По данным властей, активная работа ведется в Ленинском и Гагаринском районах, а также в районе Северного и Южных молов.
Военные уничтожают беспилотники различными средствами поражения, в том числе стрелковым оружием. Жителей и гостей города призвали покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.