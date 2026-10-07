Слоты на вес золота

«Нашим туристам, которые планируют на Новый год Испанию, мы советуем подавать документы как можно скорее. Ну, вот буквально речь идет об этой и следующей неделе, чтобы можно было хотя бы гарантировать выход визы до поездки. Но, к счастью, на Новый год наши туристы не очень любят Испанию и даже на Рождество уже её не спрашивают, потому что в основном Испания — это именно летние поездки, и был огромный пик и огромная загрузка, когда все хотели улететь летом. Сейчас мы чувствуем резкое падение спроса, и те несколько человек, которые планировали рождественскую Испанию, они, слава Богу, уже поданы на визу.