Слоты на вес золота
В какие страны Европы еще получится улететь на Новый год
07.10.2026, 17:51
Испания сократила число слотов для записи на визу. Впрочем, шансы получить шенген для путешествия в Европу на новогодние праздники еще есть, рассказали “Ъ FM” профильные эксперты. Для этого придется выбрать другую страну.
В испанском визовом центре число слотов уменьшилось в разы, и получить документ до конца 2026 года уже вряд ли получится. Консульство пока официально не комментировало ситуацию. В конце сентября Испания также повысила визовый сбор для россиян. Теперь он составляет почти 9 тыс. руб. Италия — один из лучших вариантов для записи сейчас, говорит директор агентства «Визаход» Даниил Сергеев:
«Сейчас испанских слотов стало гораздо меньше, но это не потому, что что-то поменялось. У нас есть гипотеза, и она довольно распространенная, что так визовый центр Испании пытается снизить свой оборот годовой, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу. То есть платить налог с меньшего количества денег под меньший процент. Туристический сезон закончен, они могут себе, видимо, это позволить. Это было и в 2025 году также.
С 1 января мы рассчитываем на то, что слоты в визовый центр Испании появятся опять.
Решение — до 45 дней, можно предполагать, что ранее, чем за месяц, визу мы не получим. Слоты, наверное, в октябре, ноябре и декабре будет получить очень сложно. Поэтому я бы просто не предпринимал попыток записаться в испанское консульство, а искал бы способы получить другую визу.
В итальянском визовом центре, который также хорошо дает визы гражданам России, наоборот слотов стало сильно больше, потому что ввели предоплату за слот в визовом центре при его бронировании. Следовательно, боты и перекупы их забирают заранее. Слотов много. Можно податься на визу в Москве, ну, например, завтра. По остальным шенгенским визам плюс-минус примерно все то же самое, как и было. Франция — запись открывается раз в месяц, на два месяца вперед. Сейчас ноябрь уже раздали, и мы ожидаем запись на декабрь. Из плохих новостей, кстати, слотов в венгерское консульство стало сильно меньше. Это отражение политической ситуации: Греция, Италия, Испания, Франция — все, как было».
По данным сервиса «Купибилет», среди россиян, которые собираются провести новогодние праздники за границей, Европу выбирают 5%. Однако для этого им придется поторопиться с записью в визовые центры, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская:
«Нашим туристам, которые планируют на Новый год Испанию, мы советуем подавать документы как можно скорее. Ну, вот буквально речь идет об этой и следующей неделе, чтобы можно было хотя бы гарантировать выход визы до поездки. Но, к счастью, на Новый год наши туристы не очень любят Испанию и даже на Рождество уже её не спрашивают, потому что в основном Испания — это именно летние поездки, и был огромный пик и огромная загрузка, когда все хотели улететь летом. Сейчас мы чувствуем резкое падение спроса, и те несколько человек, которые планировали рождественскую Испанию, они, слава Богу, уже поданы на визу.
На зимний период, безусловно, в топе горнолыжная Европа. Многие помнят такие забытые слова «Три долины» во Франции, Куршевель, Валь-Гардена, Италия. Очень многие с детьми любили и сейчас хотят поехать на горнолыжную Австрию. Мы регулярно получаем звонки со словами: «Ну что же горнолыжная Европа, куда же можно еще успеть?». Есть шансы попасть во Францию, если быстро записаться. Попасть в Италию шансов на Новый год уже нет, потому что итальянцы очень долго ставят визу. Ну и размеренная Швейцария тоже может предложить еще несколько окошек на запись. Но на самом деле, мы рекомендуем всем уже сдвигаться в сторону февраля. Европейское Рождество у нас сейчас совсем не пользуется спросом. Видимо, все уже насмотрелись на огонечки. Те, у кого нету ни виз, ни видов на жительство, предпочитают Вьетнам, Таиланд, Китай».
Интерес к зимним поездкам в Европу в последние годы растет, отмечают эксперты. По данным «Островка», в 2025-м новогодний отпуск в шенгенской зоне бронировали на 40% чаще, чем в 2024-м.