Шестого октября в акватории Черного моря в районе Сочи в результате атаки безэкипажного катера загорелся танкер Aframax Rio, перевозивший сырую нефть. Судно ходит под флагом Либерии. На борту находились 23 члена экипажа — все граждане Индии, они были спасены, пострадавших нет. К утру 7 октября открытое горение было ликвидировано. По данным Росприроднадзора, разлива нефти не произошло, загрязнения акватории не зафиксировано. Пляжи Сочи и федеральной территории «Сириус» временно закрыты, ведется мониторинг качества воздуха и воды. О возможных экологических последствиях рассказал руководитель постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Витишко

Фото: предоставлено автором Евгений Витишко

Фото: предоставлено автором

«Возгорание танкера в районе Сочи не пройдет бесследно для экологии, однако масштаб последствий будет зависеть от того, удастся ли предотвратить затопление судна и разлив нефти.

Росприроднадзор сообщил, что разлива нефти в результате пожара на танкере пока не произошло. Но тем не менее все мы видели фотографии этого горящего танкера. Продукты горения обязательно выпадут на рельеф. Помните, в Туапсе прошли черные дожди с частицами сгоревших нефтепродуктов после пожара в морском порту.

Последствия нынешнего инцидента, вероятно, будут менее серьезными, в том числе благодаря рассеиванию из-за ветра — возгорание произошло в море.

Сейчас важно не допустить затопления судна. Откачать нефть с него, чтобы не произошло разлива. Если произойдет разлив — то тогда последствия будут куда серьезнее. Согласно данным из открытых источников, Aframax Rio — крупнотоннажный танкер для перевозки сырой нефти типа Aframax. Он способен перевозить 95–100 тыс. т нефти. Для понимания масштаба — танкеры “Волгонефть-212” и “Волгонефть-239”, которые потерпели крушение в Керченском проливе, перевозили более 8 тыс. т мазута».