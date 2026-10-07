«Сейчас важно не допустить затопления судна»
Эколог Евгений Витишко — о возможных последствиях возгорания танкера у берега Сочи
Шестого октября в акватории Черного моря в районе Сочи в результате атаки безэкипажного катера загорелся танкер Aframax Rio, перевозивший сырую нефть. Судно ходит под флагом Либерии. На борту находились 23 члена экипажа — все граждане Индии, они были спасены, пострадавших нет. К утру 7 октября открытое горение было ликвидировано. По данным Росприроднадзора, разлива нефти не произошло, загрязнения акватории не зафиксировано. Пляжи Сочи и федеральной территории «Сириус» временно закрыты, ведется мониторинг качества воздуха и воды. О возможных экологических последствиях рассказал руководитель постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко.
Евгений Витишко
Фото: предоставлено автором
«Возгорание танкера в районе Сочи не пройдет бесследно для экологии, однако масштаб последствий будет зависеть от того, удастся ли предотвратить затопление судна и разлив нефти.
Росприроднадзор сообщил, что разлива нефти в результате пожара на танкере пока не произошло. Но тем не менее все мы видели фотографии этого горящего танкера. Продукты горения обязательно выпадут на рельеф. Помните, в Туапсе прошли черные дожди с частицами сгоревших нефтепродуктов после пожара в морском порту.
Последствия нынешнего инцидента, вероятно, будут менее серьезными, в том числе благодаря рассеиванию из-за ветра — возгорание произошло в море.
Сейчас важно не допустить затопления судна. Откачать нефть с него, чтобы не произошло разлива. Если произойдет разлив — то тогда последствия будут куда серьезнее. Согласно данным из открытых источников, Aframax Rio — крупнотоннажный танкер для перевозки сырой нефти типа Aframax. Он способен перевозить 95–100 тыс. т нефти. Для понимания масштаба — танкеры “Волгонефть-212” и “Волгонефть-239”, которые потерпели крушение в Керченском проливе, перевозили более 8 тыс. т мазута».