Токаев пригласил премьера Британии в Казахстан
07.10.2026, 16:46
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил премьера Британии Энди Бернэма посетить республику. Он назвал Соединенное Королевство одним из ведущих торговых и инвестиционных партнеров республики.
7 октября Касым-Жомарт Токаев встретился с британским министром торговли Анасом Сарваром. «Казахстан и Великобританию связывают конструктивный политический диалог и активные контакты на различных уровнях. Убежден, что у нас имеется значительный потенциал для дальнейшего наращивания сотрудничества»,— сказал казахстанский лидер на встрече.
Анас Сарвар в ответ подчеркнул, что Британию и Казахстан объединяет приверженность открытому и доверительному партнерству, инновациям, взаимному доверию и свободной торговле. «В отношениях с нашими стратегическими партнерами, к числу которых, безусловно, относится Казахстан, мы намерены добиваться конкретных практических результатов, соответствующих высокому уровню наших связей»,— подчеркнул глава британского Минторга.
Соглашение о стратегическом партнерстве Великобритании и Казахстана, подписанное в 2024 году, предполагает расширение связей в торговле, инвестициях, развитии образования, инфраструктуры, добыче критически важных минералов. В июне стороны также подписали соглашение о военном сотрудничестве, включающее обучение казахстанских военных в британских вузах.