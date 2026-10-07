Токаев пригласил премьера Британии в Казахстан

Анас Сарвар в ответ подчеркнул, что Британию и Казахстан объединяет приверженность открытому и доверительному партнерству, инновациям, взаимному доверию и свободной торговле. «В отношениях с нашими стратегическими партнерами, к числу которых, безусловно, относится Казахстан, мы намерены добиваться конкретных практических результатов, соответствующих высокому уровню наших связей»,— подчеркнул глава британского Минторга.