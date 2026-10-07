Объем ФНБ России сократился за сентябрь на 210 млрд рублей

За сентябрь объем Фонда национального состояния (ФНБ) сократился на 210,3 млрд руб. — до 12,985 трлн руб., или 5,5% ВВП. В долларах его объем оценивается в $153,8 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.

Фонд национального благосостояния России — государственный резервный фонд. Он пополняется за счет сверхдоходов от продажи нефти и газа. ФНБ используется для покрытия его дефицита, софинансирования Пенсионного фонда России и добровольных пенсионных накоплений россиян.

На начало сентября объем ФНБ составлял 13,2 трлн руб., или 5,6% ВВП, прогнозируемого на 2026 год. Объем ликвидных активов фонда на 1 октября составил 3,8 трлн руб., или $45 млрд. На 1 сентября объем ликвидных фондов достигал 4 трлн руб.

Доход от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ РФ за период с 15 декабря 2025 года по 30 сентября 2026 года составил 6,7 млрд руб., или $78,8 млн. По данным на 1 октября на счетах ФНБ в Банке России размещено 184,4 млрд китайских юаней и 131,7 т золота.