Rapporteur: ЕС согласовал технический этап переговоров о членстве Украины
07.10.2026, 16:43
Венгрия сняла вето на технический этап переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Это позволило объединению согласовать их проведение, пишет Rapporteur со ссылкой на источники. На следующей неделе стороны должны утвердить проект общих позиций.
Дипломат ЕС сообщил Rapporteur, что Брюссель надеется единогласно принять решение об открытии второго и третьего переговорных кластеров. Это может произойти после того, как Верховная рада Украины 12 октября примет законопроект об образовательных правах меньшинств.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники отмечала, что венгерский премьер-министр Петер Мадьяр поручил дипломатам не блокировать отправку писем Украине и Молдавии о возможном начале двух следующих раундов переговоров. Речь идет о внутреннем рынке и политике конкурентоспособности.