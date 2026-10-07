На М-8 в Переславском районе при столкновении КамАЗа и «Газели» погиб человек
В Переславском районе Ярославской области произошло ДТП с участием грузовых автомобилей, в котором погиб 32-летний мужчина, сообщает Госавтоинспекция региона.
Фото: Госавтоинспекция Ярославской области
Авария произошла 7 октября около 12:15 на 149-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры». По предварительной информации, водитель КамАЗа 1949 года рождения выехал на полосу встречного движения в зоне действия временного знака «Обгон запрещен» и столкнулся с двигавшейся навстречу «Газелью».
Водитель «Газели», 1994 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.