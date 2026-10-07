«Ъ — Кубань-Черноморье» назвал основные требования к участникам «Твердых знаков — 2026»

Прием заявок на бизнес-премию «Твердые знаки — 2026» продлится до 10 ноября. Деловое издание «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» разъясняет основные условия участия и требования к проектам, а также отвечает на часто поступающие вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Гыченков Фото: Артем Гыченков

Кто может принять участие?

Претендовать на премию могут коммерческие компании малого, среднего и крупного бизнеса, а также стартапы, работающие на территории Краснодарского края. Государственные и муниципальные предприятия, некоммерческие организации к участию не допускаются.

Можно ли заявить проект, который еще не запущен?

Да, такая возможность предусмотрена для номинации «Лучший стартап». В остальных категориях проект должен реализовываться на территории края на момент подачи заявки. В обоих случаях необходимо представить информацию о проделанной работе и достигнутых результатах.

Сколько проектов может представить одна компания?

Количество заявок не ограничено, но каждый проект оформляется отдельной заявкой. При этом один проект можно представить в нескольких номинациях — для каждой из них потребуется отдельная заявка.

На что эксперты обращают внимание при оценке?

В первую очередь эксперты смотрят на результаты. В заявке необходимо описать задачу, которую решал проект, выполненную работу, достигнутые показатели и эффект для бизнеса, отрасли или территории. Кроме того, отдельно следует обозначить перспективы дальнейшего развития вашей инициативы.

Как определяются лауреаты?

Сначала заявки проверяются на соответствие условиям конкурса, а уже затем Экспертный совет формирует шорт-лист. Финалисты представляют проекты экспертам и отвечают на дополнительные вопросы, после чего итоговая оценка проводится по 10-балльной шкале.

Когда заканчивается прием заявок?

Заявки принимаются до 10 ноября 2026 года, 23:59. Церемония награждения состоится 24 ноября в отеле Hampton by Hilton Krasnodar.