«Ъ — Кубань-Черноморье» назвал основные требования к участникам «Твердых знаков — 2026»
Прием заявок на бизнес-премию «Твердые знаки — 2026» продлится до 10 ноября. Деловое издание «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» разъясняет основные условия участия и требования к проектам, а также отвечает на часто поступающие вопросы.
Фото: Артем Гыченков
Кто может принять участие?
Претендовать на премию могут коммерческие компании малого, среднего и крупного бизнеса, а также стартапы, работающие на территории Краснодарского края. Государственные и муниципальные предприятия, некоммерческие организации к участию не допускаются.
Можно ли заявить проект, который еще не запущен?
Да, такая возможность предусмотрена для номинации «Лучший стартап». В остальных категориях проект должен реализовываться на территории края на момент подачи заявки. В обоих случаях необходимо представить информацию о проделанной работе и достигнутых результатах.
Сколько проектов может представить одна компания?
Количество заявок не ограничено, но каждый проект оформляется отдельной заявкой. При этом один проект можно представить в нескольких номинациях — для каждой из них потребуется отдельная заявка.
На что эксперты обращают внимание при оценке?
В первую очередь эксперты смотрят на результаты. В заявке необходимо описать задачу, которую решал проект, выполненную работу, достигнутые показатели и эффект для бизнеса, отрасли или территории. Кроме того, отдельно следует обозначить перспективы дальнейшего развития вашей инициативы.
Как определяются лауреаты?
Сначала заявки проверяются на соответствие условиям конкурса, а уже затем Экспертный совет формирует шорт-лист. Финалисты представляют проекты экспертам и отвечают на дополнительные вопросы, после чего итоговая оценка проводится по 10-балльной шкале.
Когда заканчивается прием заявок?
Заявки принимаются до 10 ноября 2026 года, 23:59. Церемония награждения состоится 24 ноября в отеле Hampton by Hilton Krasnodar.
Участие бесплатное. Подать заявку можно на сайте «Твердых знаков — 2026». Организатор — деловое издание «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».