Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците «Атаракса» в аптеках

В аптеках Москвы сейчас доступно 89,1 тыс. упаковок препаратов с действующим веществом гидроксизин, в том числе 65,5 тыс. «Атаракса». В Санкт-Петербурге остатки составляют 16,1 тыс. и 4 тыс. упаковок соответственно. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора, комментируя публикации в СМИ о дефиците противотревожного «Атаракса» в аптеках.