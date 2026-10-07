Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците «Атаракса» в аптеках
Росздравнадзор: «Атаракс» есть в наличии в аптеках Москвы и Петербурга
07.10.2026, 16:31
В аптеках Москвы сейчас доступно 89,1 тыс. упаковок препаратов с действующим веществом гидроксизин, в том числе 65,5 тыс. «Атаракса». В Санкт-Петербурге остатки составляют 16,1 тыс. и 4 тыс. упаковок соответственно. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора, комментируя публикации в СМИ о дефиците противотревожного «Атаракса» в аптеках.
«Отсутствие препарата с конкретным торговым наименованием в конкретной аптеке не является признаком дефицита препарата»,— указано в сообщении Росздравнадзора. Всего в гражданском обороте находится свыше 1,06 млн упаковок с действующим веществом гидроксизин. Из них 512 тыс. упаковок — это «Атаракс», остальное — отечественные аналоги, добавили в ведомстве.
«Объемы производства, поставок и ввода в гражданский оборот препаратов с МНН (международное непатентованное наименование.— “Ъ”) Гидроксизин соответствуют среднегодовому уровню предыдущих лет», — подчеркнули в Росздравнадзоре.
4 и 5 октября некоторые Telegram-каналы, в том числе Mash и «Осторожно, Москва», писали, что «Атаракс» пропал из наличия в большинстве сетевых аптек в Москве и Санкт-Петербурге. Минпромторг вскоре сообщил, что «Атаракс» и другие препараты на основе гидроксизина стабильно и регулярно вводятся в оборот. За первые шесть месяцев 2026 года объем рынка лекарств с гидроксизином составил 3,2 млн упаковок, а год к году показатель увеличился на 2,49%, уточнили в ведомстве.