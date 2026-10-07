Акции Glorax подскочили почти на 14% на новостях о присоединении дочернего НТВО

Акции застройщика Glorax на торгах 7 октября подорожали на 13,8% — до 38,8 руб. за штуку. По состоянию на 16:29 котировки скорректировались на отметке 36,24 руб. за бумагу (+7,19%).

Так акции Glorax отреагировали на сообщение компании о присоединении ООО «Специализированный застройщик "НТВО"». Доли в уставном капитале «СЗ "НТВО"», которые принадлежат Glorax, подлежат погашению. Уставный капитал компании после реорганизации не изменится.

Владельцы акций, которые не участвовали в голосовании по поводу реорганизации или выступили против него, вправе требовать выкупа принадлежащих им бумаг. Цена выкупа одной обыкновенной акции равна ее средневзвешенной цене, определенной во время торгов с 18 февраля по 17 августа, — 44,57 руб. за штуку. Выкуп акций будет проходить с 20 ноября по 19 декабря.