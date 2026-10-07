В Адыгее сменился лидер рейтинга застройщиков по потребительским качествам ЖК

В Республике Адыгея по итогам сентября сменился лидер рейтинга застройщиков по потребительским качествам жилых комплексов. По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) на 1 октября 2026 года, первое место занял «СЗ Строитель-Юг» с оценкой 44,05 балла.

Рейтинг ЕРЗ учитывает потребительские характеристики жилых комплексов. В течение месяца лидер сменился в десяти регионах России.

В рейтинг вошли также застройщики из Дагестана и Чечни — «Эффект Девелопмент. СЗ» (40,88 балла) и СК «Атлант» (23,2 балла) соответственно.

Всего за месяц перестановки произошли в десяти регионах. На первые позиции также вышли компании из Амурской, Владимирской, Еврейской автономной, Забайкальской, Красноярской, Херсонской и Ярославской областей.

Наталья Белоштейн