Токаев поздравил Путина с днем рождения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвонился с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 74 года. Ему поступают поздравительные телеграммы и послания от глав и правительств зарубежных стран, международных организаций, представителей общественно-политических кругов, отметили в пресс-службе Кремля.

Ранее Владимира Путина по телефону поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Туркменистана Сердар Бердымухамедов и другие.