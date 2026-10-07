Маньяк вышел в эфир

Новый выпуск программы Андрея Малахова вышел на канале «Россия 1» 6 октября. Он был посвящен «бугурусланскому маньяку» Сергею Карпуку, в июне этого года приговоренному к 18 годам заключения за серию жестоких убийств девушек и женщин на территории Оренбургской области. В ходе диалога с журналистами близкие и знакомые погибших заявили, что не согласны со столь мягким приговором и считают, что в деле Карпука могут быть нераскрытые преступления, поскольку недалеко от мест захоронений жертв маньяка находили останки других женщин. Тело самой младшей жертвы — Эльвиры Габдрахмановой — не удалось обнаружить и после задержания преступника, в связи с чем ее родители планируют и дальше обращаться в суд для дорасследования дела.