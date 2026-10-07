Маньяк вышел в эфир
Александр Бастрыкин заинтересовался делом серийного убийцы из Оренбуржья после шоу Андрея Малахова
07.10.2026, 15:57
Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного дела Сергея Карпука — серийного убийцы из Оренбургской области, приговоренного в июне 2026 года к 18 годам колонии строгого режима. Поводом стал выпуск программы Андрея Малахова, куда обратились возмущенные столь мягким приговором семьи погибших. Некоторые из них предположили, что в деле Карпука могут быть нераскрытые убийства. В региональном управлении СКР «Ъ-Волга» заявили, что пока речь идет лишь о домыслах местных жителей.
Новый выпуск программы Андрея Малахова вышел на канале «Россия 1» 6 октября. Он был посвящен «бугурусланскому маньяку» Сергею Карпуку, в июне этого года приговоренному к 18 годам заключения за серию жестоких убийств девушек и женщин на территории Оренбургской области. В ходе диалога с журналистами близкие и знакомые погибших заявили, что не согласны со столь мягким приговором и считают, что в деле Карпука могут быть нераскрытые преступления, поскольку недалеко от мест захоронений жертв маньяка находили останки других женщин. Тело самой младшей жертвы — Эльвиры Габдрахмановой — не удалось обнаружить и после задержания преступника, в связи с чем ее родители планируют и дальше обращаться в суд для дорасследования дела.
По данным следствия, Сергей Карпук убивал своих жертв по одинаковой схеме. Увидев на дороге одинокую женщину, останавливающую «попутку», сажал ее к себе в машину, отвозил в лес, связывал, насиловал, а затем душил. Впервые об орудующем маньяке на северо-западе Оренбургской области стало известно в 2008 году, когда в лесополосе у дороги Бугуруслан — Старокутлумбетово нашли тела двух женщин, пропавших с разницей в месяц, — жительниц Бугуруслана и Асекеевского района. Обе жертвы были задушены, руки связаны за спиной одной и той же веревкой, что указывало на почерк серийного убийцы. Тогда следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), но раскрыть преступление не удалось, и дело на долгие годы стало «висяком».
На след преступника удалось выйти только спустя 17 лет. Зацепкой стал биоматериал, обнаруженный на теле одной из погибших. Оперативники проверили более 2 тыс. биообразцов и допросили свыше 200 подозреваемых.
В 2025 году СКР и МВД установили личность серийного убийцы: в июле того же года 59-летнего Карпука задержали в Саратовской области, куда он переехал из Бугуруслана. Последние три года он проживал с сожительницей.
Женщина не подозревала о наклонностях Карпука, но заметила, что он никогда не посещал больницы и отказывался покупать автомобиль. Сразу после задержания маньяк сознался еще в четырех убийствах в период с 2005 по 2008 год — общее число жертв достигло шести, при этом тела двух женщин обнаружены не были. 18 июня 2026 года суд приговорил Сергея Карпука к 18 годам колонии строгого режима с принудительным наблюдением у психиатра.
Адвокат семьи Габдрахмановых Алла Полянская в диалоге с «Ъ-Волга» заявила, что маньяк мог солгать при указании места захоронения девушки: «Мы этого не исключаем. Тело не обнаружено, а значит, факт смерти юридически до конца не установлен. На следствии он показывал примерные места, но сотрудники никаких останков не нашли», — отметила госпожа Полянская.
В эфире адвокат Сергея Карпука заявил, что после вынесения приговора у маньяка было желание попроситься на СВО, но на судебных заседаниях такие доводы ранее не озвучивались. Защитник отметил, что у Карпука было деятельное раскаяние, и про первых трех жертв он рассказал добровольно, а за последние 17 лет за его подзащитным не было зафиксировано никаких преступлений. Эти доводы поставила под сомнение психиатр Ольга Бухановская, отметив, что если осужденный страдал садизмом и сексуальной зависимостью, то за этот период расстройства с малой вероятностью могли завершиться сами по себе.
В СУ СКР по Оренбургской области корреспонденту «Ъ-Волга» сообщили, что глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил управлению доложить о результатах расследования.
«У Карпука к моменту рассмотрения дела истекли сроки привлечения к уголовной ответственности, поэтому максимальное наказание, которое могло быть назначено, составляло 20 лет лишения свободы. Информация о совершении Карпуком других преступлений будет проверяться. Пока это только домыслы местных жителей», — говорится в комментарии ведомства.