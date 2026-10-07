СК проверит угрозы выселения жителей общежития в Краснодаре

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю организовало проверку после обращения жителей общежития в Краснодаре к председателю ведомства Александру Бастрыкину. Жильцы заявили об угрозе выселения и неопределенности с дальнейшим проживанием. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным СК, после национализации имущества предприятия, на территории которого расположено общежитие, уполномоченный орган потребовал от жильцов оплатить фактическое пользование помещениями на крупные суммы. В случае неоплаты им предписано освободить помещения.

Жители попросили обеспечить защиту их жилищных прав. Проверка проводится по признакам самоуправства (ст. 330 УК РФ).

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Краснодарскому краю Александру Нихаеву представить доклад о ходе проверки и доводах обращения жителей.

Наталья Белоштейн