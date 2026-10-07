В Троицке заключили под стражу директора компании по обвинению в мошенничестве

Троицкий городской суд избрал 66-летнему директору местной компании, обвиняемому в мошенничестве при строительстве бассейна в селе Октябрьское (ч. 4 ст. 159 УК РФ), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, в феврале 2024 года компания заключила с комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Октябрьского муниципального района контракт на строительство бассейна в селе Октябрьское. Директор подрядчика, желая похитить средства, не купил и не уложил предусмотренный проектом полимерный материал. В акты выполненных работ он внес ложные сведения об этом. В итоге организации перевели 4,9 млн руб., из которых 2,1 млн руб. руководитель похитил.

Фигуранта задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области и СУ СКР по региону. Он полностью признал вину.

Виталина Ярховска