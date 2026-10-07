Один погиб и шестеро пострадали при ударах ВСУ по ЛНР

На дороге Северодонецк — Лисичанск беспилотник ударил по «Газели». Пострадал водитель. В Новоайдарском муниципальном округе на дороге под удар попал грузовик. 53-летний мужчина получил ранения. По словам господина Пасечника, за сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов ЛНР.