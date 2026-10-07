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Выпуск газеты №185«Ъ» Газета
Происшествия

Один погиб и шестеро пострадали при ударах ВСУ по ЛНР

07.10.2026, 15:45
Один человек погиб, шестеро получили ранения при ударах Вооруженных сил Украины по Луганской Народной Республике. Об этом сообщил губернатор региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.
В Сватовском муниципальном округе БПЛА ударил по легковому автомобилю. В машине находились трое мужчин и две женщины. Погибла одна из пассажирок — 80-летняя женщина. Остальные получили ранения средней степени тяжести.
На дороге Северодонецк — Лисичанск беспилотник ударил по «Газели». Пострадал водитель. В Новоайдарском муниципальном округе на дороге под удар попал грузовик. 53-летний мужчина получил ранения. По словам господина Пасечника, за сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов ЛНР.
Атаки беспилотников
ЛНР
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