Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Мосбиржа подала иск к Европейскому совету

Европейский суд общей юрисдикции зарегистрировал иск Московской биржи к Совету ЕС. Исковое заявление было подано 5 октября. Суть претензий в карточке дела не раскрывается.

Европейский союз включил Мосбиржу в 21-й пакет санкций наряду с более чем 90 финансовыми организациями в июле. Ограничения против площадки вводили власти США, Великобритании и Канады.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) из группы Мосбиржи находится под европейскими санкциями с 2022 года. НРД попытался оспорить решение в Европейском суде, однако получил отказ. Апелляция также была отклонена.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для Московской биржи санкционные ограничения означают риск изоляции от инфраструктуры, через которую проходят операции с иностранными ценными бумагами. Зарубежные депозитарии могут отказаться от взаимодействия, поскольку будут считать такие операции проводимыми в интересах подсанкционного лица.

Следствием становится ограничение не только работы самой площадки: ее клиенты могут лишиться возможности совершать операции с иностранными ценными бумагами, а платежи по ним — проходить через зарубежную инфраструктуру. Поэтому судебный спор затрагивает доступ к операциям и расчетам, а не только формальный статус биржи в санкционном перечне.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд