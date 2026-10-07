Мосбиржа подала иск к Европейскому совету

Европейский суд общей юрисдикции зарегистрировал иск Московской биржи к Совету ЕС. Исковое заявление было подано 5 октября. Суть претензий в карточке дела не раскрывается.

Европейский союз включил Мосбиржу в 21-й пакет санкций наряду с более чем 90 финансовыми организациями в июле. Ограничения против площадки вводили власти США, Великобритании и Канады.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) из группы Мосбиржи находится под европейскими санкциями с 2022 года. НРД попытался оспорить решение в Европейском суде, однако получил отказ. Апелляция также была отклонена.