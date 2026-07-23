Reuters: ЕС введет санкции против Мосбиржи и 93 финансовых организаций
Европейский союза внесет в 21-й пакет санкций против России 94 финансовые организации, в том числе Московскую биржу. Об этом сообщило агентство Reuters.
По информации агентства, под санкции попадут в основном банки. Ограничительные меры предполагают замораживание активов, запрет на поездки и проведение транзакций.
Мосбиржа (MOEX: MOEX) с 12 июня 2024 года находится под санкциями США и Великобритании. 15 июня 2026 года ограничения против площадки ввели власти Канады.
Московская биржа является крупнейшей биржей в России, служащей основной финансовой площадкой страны, на которой проводятся торги акциями, облигациями, валютой и другими финансовыми инструментами. Однако, многие российские компании, включая крупные финансовые институты и банки, уже давно находятся под давлением из-за санкций со стороны США и Европы. Например, еще в июне 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Мосбиржи и являющийся центральным на российском фондовом рынке, был включен в санкционный список Евросоюза. Это привело к заморозке иностранных активов российских инвесторов.
Санкции ЕС против финансовых институтов, в том числе банков, не являются чем-то новым. Ранее под ограничения Евросоюза попадали такие крупные банки, как Альфа-банк, Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк, а также ряд других российских финансовых структур. Европейские санкции направлены на сокращение поступлений в российский бюджет и создание трудностей во взаимодействии российских компаний с иностранными партнерами, в том числе из «дружественных» стран. Ожидается, что наложенные на Мосбиржу санкции США, ЕС и Великобритании «убьют весь международно-посреднический финансовый бизнес Московской биржи», что приведет к тому, что биржа сможет проводить только рублевые операции, так как иностранные контрагенты, опасаясь вторичных санкций, прекратят с ней взаимодействие.