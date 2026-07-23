Reuters: ЕС введет санкции против Мосбиржи и 93 финансовых организаций

Европейский союза внесет в 21-й пакет санкций против России 94 финансовые организации, в том числе Московскую биржу. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации агентства, под санкции попадут в основном банки. Ограничительные меры предполагают замораживание активов, запрет на поездки и проведение транзакций.

Мосбиржа (MOEX: MOEX) с 12 июня 2024 года находится под санкциями США и Великобритании. 15 июня 2026 года ограничения против площадки ввели власти Канады.