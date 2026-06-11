Европейский суд отклонил апелляцию российского НРД по санкциям

Европейский суд отклонил апелляцию российского Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) на решение суда первой инстанции. В 2024 году тот постановил оставить в силе санкции Евросоюза против НРД.

«НКО АО “Национальный расчетный депозитарий” должно оплатить свои издержки и издержки Евросовета. Еврокомиссия [добровольно присоединившаяся к разбирательству на стороне Евросовета] должна самостоятельно оплатить свои издержки»,— указано в постановлении суда, которое цитирует ТАСС.

НРД находится под санкциями ЕС с июня 2022 года. В августе того же года организация подала иск в суд. В сентябре 2024-го Общий суд ЕС отказался снять санкции. Согласно постановлению, НРД не смог доказать, что ЕС «ошибся, придя к выводу, что это предприятие является системно важным финансовым институтом, играющим существенную роль в функционировании финансовой системы России».

Суд ЕС состоит из Общего суда и Европейского суда (Суда справедливости), а также специализированных трибуналов. Общий суд действует в качестве первой инстанции. Европейский суд — высшая инстанция, куда обжалуются решения Общего суда.