Арестован врио директора «Челябоблинвестстрой» Ильдус Ахметов

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу сроком на два месяца исполняющего обязанности директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» (структура правительства региона) Ильдуса Ахметова и гендиректора ООО «Сим Сирой Сервис Ремонт» Александра Понкрашкина. Их считают виновными в хищении 28,8 млн руб. при строительстве детского сада в микрорайоне Белый Хутор, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие считает, что в 2024–2025 годах Ильдус Ахметов, занимая должности начальника управления заказчика-застройщика, а затем генерального директора ООО «СЗ стройзаказчик» „ЮУ КЖСИ“», подписал акты приемки выполненных работ по строительству детского сада в микрорайоне Белый Хутор. При этом он не проверял фактическое состояние объекта, будучи введенным в заблуждение, что обязательства по договору выполнены. Застройщику ООО «Сим Сирой Сервис Ремонт» было перечислено 28,8 млн руб.

Ильдуса Ахметова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), Александра Понкрашкина — в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Задержали фигурантов сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Виталина Ярховска