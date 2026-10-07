Ушел из жизни профессор и генерал-лейтенант милиции в отставке Виктор Сальников

В Петербурге умер доктор юридических наук, профессор Военной академии войск национальной гвардии РФ, генерал-лейтенант милиции в отставке Виктор Сальников. О его смерти сообщили в пресс-службе Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В сентябре этого года господину Сальникову исполнилось 80 лет

Фото: пресс-служба Герценовского университета В сентябре этого года господину Сальникову исполнилось 80 лет

Фото: пресс-служба Герценовского университета

«Ушел из жизни выдающийся ученый, педагог, государственный деятель, человек огромной эрудиции и душевной щедрости. Светлая память о Викторе Петровиче навсегда сохранится в истории Герценовского университета и в благодарной памяти его коллег, учеников и последователей»,— заявил ректор РГПУ Сергей Тарасов.

В сентябре этого года господину Сальникову исполнилось 80 лет. В университете отметили, что он активно сотрудничал с вузом, поддерживал его научные и образовательные инициативы. Господин Сальников был автором и соавтором сотен научных и учебно-методических работ и одним из основоположников научного направления, посвященного правовой культуре и путям ее формирования.

Среди его фундаментальных трудов — «Социалистическая правовая культура», «Государственная идеология и язык закона», «Экономическая безопасность России: концепция — правовые основы — политика» и «Межнациональный конфликт: понятие, динамика, механизм разрешения».

Господин Сальников был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, званий «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» и «Почетный сотрудник МВД России».

Карина Дроздецкая