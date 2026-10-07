ОЭЗ «Усть-Луга» в Ленобласти планируют построить до 2033 года

Строительство особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Усть-Луга» в Кингисеппском районе Ленинградской области планируют завершить до 2033 года. Комитет градостроительной политики региона утвердил проект планировки территории будущей зоны, сообщили в пресс-службе ведомства.

На территории ОЭЗ разместят производственные и складские объекты, инженерную и транспортную инфраструктуру, а также объекты связи и коммунального хозяйства. Реализацию проекта планируют завершить до 2033 года.

ОЭЗ «Усть-Луга» была создана постановлением правительства России в мае 2022 года. Она стала первой особой экономической зоной в Ленинградской области.

Еще на этапе подготовки проекта в Минэкономразвития сообщали о подтвержденном интересе потенциальных партнеров, которые были готовы инвестировать в создание производств на площадке около 2 трлн рублей.

На территории ОЭЗ планируется создать более 5,5 тыс. рабочих мест. Среди возможных резидентов ранее назывались Балтийский химический комплекс, принадлежащий «РусГазДобыче», и «РусХимАльянс» — совместное предприятие «Газпрома» и «РусГазДобычи».

Матвей Николаев