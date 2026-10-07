Все члены экипажа танкера «Афрамакс Рио» отказались от госпитализации

Экипаж танкера «Афрамакс Рио», подвергшегося атаке безэкипажных катеров в Черном море, отказался от госпитализации. Все 23 члена экипажа спасены, пострадавших нет, сообщили в мэрии Сочи.

Судно под флагом Либерии перевозило нефть. Открытое горение на танкере ликвидировано, спасательные суда продолжают дежурство. Загрязнения акватории нефтепродуктами не выявлено. Сейчас танкер дрейфует вдоль побережья Лазаревского района под воздействием черноморского течения.

Глава Сочи Андрей Прошунин принял участие в заседании штаба по ликвидации последствий происшествия под руководством министра транспорта Андрея Никитина. В городе организован оперативный штаб с участием представителей силовых структур, МЧС, Гидрометцентра и Роспотребнадзора. На сочинских пляжах по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям сохраняются ограничения на купание, мониторинг береговой линии и акватории продолжается.

Специалисты специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей ночью и утром 7 октября не выявили превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Дополнительные пробы, взятые в 07:00 в Центральном и Хостинском районах, также соответствовали нормативам. Контроль ведется по восьми показателям. Роспотребнадзор одновременно проверяет качество морской воды, пробы отбираются во всех четырех внутригородских районах.

В ближайшее время в Сочи ожидается юго-восточный и южный ветер с переходом ночью на северо-восточный, от слабого до умеренного. Усиления волнения, штормовых явлений и осадков не прогнозируется. Признаков формирования облачности, связанной с загрязнением, специалисты не наблюдают. Ситуация остается на контроле городского оперативного штаба.

Вячеслав Рыжков