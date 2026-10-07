Южноуральцы оставили на 5% больше чаевых в 2026 году

С начала 2026 года жители и гости Челябинской области оставили сотрудникам заведений более 61 млн руб. чаевых. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая сумма выросла на 5%, а средний размер благодарности — на 9%, сообщает пресс-служба сервиса «Нетмонет».

Наибольшая сумма чаевых приходится на областной центр — более чем 38,5 млн руб. В Челябинске также оставили самые крупные разовые чаевые — 20 тыс. руб. При этом по среднему размеру благодарности лидирует Миасс: сотрудники заведений здесь получают в среднем 426 руб. В топ-5 по этому критерию также входят Чебаркуль (379 руб.), Магнитогорск (358 руб.), Челябинск (343 руб.) и Озерск (337 руб.).

Виталина Ярховска