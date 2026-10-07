«Трактор» обменял защитника Владислава Юсупова на Дмитрия Бреуса

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» произвел обмен с нижегородским «Торпедо». В результате сделки состав «черно-белых» пополнил защитник Дмитрий Бреус, а в обратном направлении проследовал воспитанник челябинского хоккея Владислав Юсупов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Дмитрий Бреус (2004 года рождения, уроженец Алматы) является обладателем Кубка Харламова в составе молодежной команды «Чайка». В сезоне 2023/2024 он дебютировал в КХЛ за «Торпедо», позже выступал за «Торпедо-Горький» и астанинский «Барыс». Всего в лиге защитник провел 98 матчей, набрав 16 (3+13) очков.

Владислав Юсупов (2005 года рождения) — выпускник челябинской хоккейной школы. За основной состав «Трактора» в КХЛ он дебютировал в прошлом сезоне. В активе 21-летнего защитника 27 игр в лиге и 5 (1+4) результативных баллов при нейтральном показателе полезности. Права на игрока теперь принадлежат нижегородскому клубу.

Евгений Рыженьков