В Сочи сохраняются ограничения на купание после атаки на танкер

В Сочи сохраняются ограничения на купание в море, введенные после атаки на танкер «Афрамакс Рио» у побережья Черного моря. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

По его словам, решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям. После заседания оперативного штаба под руководством министра транспорта РФ Андрея Никитина в Сочи прошло заседание городского штаба.

Танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров. На судне произошло возгорание перевозившейся нефти, которое впоследствии было ликвидировано.

Власти Сочи продолжают мониторинг акватории и береговой линии. Организован контроль качества морской воды и атмосферного воздуха. По словам господина Прошунина, текущие показатели соответствуют установленным нормативам.

Наталья Белоштейн