Самарская область заняла 31-е место в рейтинге благополучия населения
07.10.2026, 15:51
Самарская область заняла 31-е место в рейтинге материального благополучия населения–2025, подготовленном агентством «РИА Рейтинг».
Итоговый балл Самарской области составил 66,50 против 64,63 в рейтинге 2024 года. Тогда регион тоже был на 31-й строчке. В рейтинге 2023 года область заняла 32-е место.
Лидерами нового рейтинга снова стали регионы Крайнего Севера: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Чукотский автономный округ. В конце рейтинга: Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.