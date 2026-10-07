Тренер сборной Португалии Жезуш оставил заявление Роналду без комментариев

Главный тренер сборной Португалии по футболу не стал комментировать заявление Криштиану Роналду о причинах ухода из национальной команды. Слова наставника приводит издание O Jogo.

30 сентября форвард самовольно покинул расположение сборной перед матчем Лиги наций с датчанами. Накануне он не вышел на поле в игре с норвежцами, проведя всю встречу на скамейке запасных.

Вчера пятикратный обладатель «Золотого мяча» опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) пост, в котором объяснил причины своего решения. Роналду обвинил Жоржи Жезуша в нарушении обещания выпустить его на замену. По словам футболиста, тренер должен был «публично объяснить ситуацию» на пресс-конференции, однако «он сказал совсем другое». 41-летний нападающий принес извинения болельщикам и партнерам по команде, а также подчеркнул, что готов «бороться и побеждать» в составе сборной.

«Я прочитал заявление. А теперь, как и каждый день, я отправляюсь в расположение федерации, чтобы работать и думать о сборной Португалии. Мне больше нечего сказать»,— сказал 72-летний Жоржи Жезуш.

Специалист возглавил сборную Португалии в июле, сменив испанца Роберто Мартинеса. Его предыдущим местом работы был саудовский клуб «Ан-Наср», за который выступает Роналду.

Арнольд Кабанов