Число аварийных бригад в Удмуртии перед зимой увеличили на 15%
07.10.2026, 15:21
В Удмуртии число аварийных бригад перед отопительным сезоном увеличили на 15% — до 327. Об этом сообщила врио главы республики Ольга Абрамова на совещании с Минстроем региона и представителями муниципалитетов.
По данным регионального правительства, в 23 муниципалитетах отопление подали во все жилые дома и социальные объекты. Во всех учреждениях здравоохранения тепло уже включено. Поэтапный запуск продолжается в Ижевске, Сарапуле, Балезинском, Воткинском, Камбарском и Можгинском районах.
В Можгинском районе из-за порыва без отопления временно остались школа в Пычасе и детский сад. Школьников перевели на дистанционное обучение, детей из детсада временно приняли в другом учреждении. В Сарапуле без отопления остаются одна школа и два детских сада.