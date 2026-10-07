Оборот предприятий потребительской сферы Кубани превысил 4,5 трлн рублей

Оборот предприятий потребительской сферы Краснодарского края за первые восемь месяцев 2026 года превысил 4,5 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 4,5%. По совокупному обороту отраслей потребительской сферы Кубань занимает первое место среди регионов Южного федерального округа и входит в число лидеров по России, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Потребительская сфера остается одним из значимых сегментов экономики Краснодарского края. Рост совокупного оборота показывает устойчивость внутреннего спроса и способность предприятий торговли и услуг сохранять деловую активность в меняющихся экономических условиях»,— отметил руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный.

Основной объем оборота приходится на торговлю. Оборот розничной торговли за восемь месяцев составил 2 трлн руб. В оптовой торговле показатель достиг 2,3 трлн руб., увеличившись на 2,6% в сопоставимых ценах. По данным краевой администрации, динамика отражает расширение товарных потоков и развитие межрегиональных логистических связей.

Оборот предприятий общественного питания за восемь месяцев составил 160 млрд руб. Этот показатель сохранился практически на уровне аналогичного периода прошлого года.

Всего в Краснодарском крае работают более 87 тыс. объектов потребительской сферы. За январь—август 2026 года предприятия отрасли перечислили в бюджет региона 68,6 млрд руб.

Также за год увеличилась средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий потребительской сферы. За восемь месяцев она выросла на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мария Удовик