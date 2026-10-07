Масложиркомбинат «Краснодарский» заложил активы ради гарантии на 150 млн рублей

ОАО «Масложиркомбинат "Краснодарский"» (МЖК «Краснодарский») предоставило банку в залог производственные мощности стоимостью 36,6 млн руб. Недвижимость обеспечивает банковскую гарантию на 150 млн руб., выданную структуре холдинга «Смарт Девелопмент». Об этом сообщается в материалах, размещенных в центре раскрытия корпоративной информации.

Согласно сообщению о существенном факте, опубликованному в рамках раскрытия информации, 25 сентября стороны заключили договор о последующей ипотеке №ДИ4-IGR25/KDSB/0196. В залог переданы земельный участок (2,8 тыс. кв. м), три нежилых здания маслоэкстракционного завода, ТЭЦ и трансформаторная подстанция на улице Тихорецкой, 5, а также еще два участка общей площадью около 14 тыс. кв. м.

Ипотека оформлена в обеспечение обязательств ООО «НеоФинанс» по соглашению о выдаче гарантии. Банковская гарантия на 150 млн руб. действует до 30 сентября 2029 года. Комбинат обеспечивает исполнение обязательств по возмещению сумм, уплаченных банком по гарантии, уплате вознаграждения (1,5% годовых), а также пеней и штрафов в случае просрочки.

Сделка классифицируется как крупная с признаками заинтересованности. Ее размер в 36,6 млн руб. составляет 4,6% от стоимости активов МЖК «Краснодарский» (785,7 млн руб. на 31 марта 2026 года). Однако с учетом взаимосвязанности общий объем группы таких сделок достигает 26,1 млрд руб., что превышает стоимость активов предприятия более чем в 31 раз (3121,8%).

Выгодоприобретателем по договору указано ООО «Специализированный застройщик НОВАСтрой». Интерес в совершении сделки присутствует у члена совета директоров МЖК «Краснодарский» Екатерины Красильниковой. Она является супругой Дениса Красильникова, который через ООО «Смарт Девелопмент» контролирует «НеоФинанс» и «НОВАСтрой», а также владеет более 50% голосующих акций самого масложиркомбината.

Сделка получила одобрение внеочередного общего собрания акционеров, которое прошло в форме заочного голосования (протокол №07/08 от 10.08.2026). Срок исполнения обязательств по договору установлен до 1 марта 2030 года.

Тат Гаспарян