Предприниматель получил пять лет колонии за преднамеренное банкротство

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил предпринимателя Вадима Варенцова к пяти годам колонии общего режима за преднамеренное банкротство. Ущерб налоговому органу составил более 37 млн руб., сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Господин Варенцов зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. На своем YouTube-канале он называет себя «известным бизнесменом и миллиардером», а в соцсетях рассказывает об инвестициях в недвижимость, ее покупке, переделке и сдаче в аренду. В собственных профилях на бизнес-платформах предприниматель указывает, что занимается недвижимостью около 15 лет.

По данным суда, не позднее ноября 2016 года господин Варенцов узнал о выявленной налоговой инспекцией задолженности. После этого он через супругу, не осведомленную о его намерениях, инициировал раздел общего имущества. При этом мужчина не сообщил о существовании брачного договора, по которому недвижимость стоимостью 27,4 млн руб. должна была остаться в его собственности. В результате по решению суда супруге перешло имущество общей стоимостью 54,5 млн руб.

После этого предприниматель обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области с заявлением о собственном банкротстве. Суд признал его несостоятельным, из-за чего налоговый орган не смог взыскать задолженность в полном объеме. Общая сумма требований составила 37,07 млн руб.

Господин Варенцов вину не признал и просил его оправдать. Суд также назначил ему штраф в размере 100 тыс. руб. и удовлетворил гражданский иск налогового органа на 37,07 млн руб. Фигуранта взяли под стражу в зале суда.

Карина Дроздецкая