Бастрыкин заинтересовался проблемой обеспечения жильем детей-сирот в Омской области

Проблемой обеспечения жильем детей-сирот Омской области заинтересовался председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Сегодня глава ведомства в режиме видеоконференции провел личный прием омских сирот по вопросу нарушения их жилищных прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«Большинство заявителей более 10 лет не могут получить положенное по закону жилье. Суммы региональных жилищных сертификатов не соответствуют рыночным ценам на жилье. Некоторые сироты по ряду причин не могут получить федеральный сертификат. Ряд заявителей имеют вступившие в законную силу судебные решения о предоставлении им жилья, однако до настоящего времени квартирами не обеспечены», — рассказала «Ъ-Сибирь» официальный представитель омского управления СКР Лариса Болдинова. По ее словам, на сегодняшний день в регионе около 6 тыс. сирот стоят в очереди на жилье.

Глава СКР выслушал доклад о законодательных инициативах регионального управления СКР в этой сфере. Кроме того, следователи отчитались о завершении расследования уголовного дела директора «Центра учета и содержания собственности Омской области», обвиняемого в превышении полномочий при приобретении жилья для сирот по завышенным ценам, рассказали в ведомстве.

Илья Николаев