В Ростове фигурантам дела о терактах против руководства Крыма запросили до 28 лет

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону восьми обвиняемым в подготовке серии терактов и покушений на руководство гособвинение запросило от 10 до 28 лет лишения свободы. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

В апреле 2023 года ФСБ сообщила о задержании агентурной группы главного управления разведки Минобороны Украины. По версии следствия, в нее входили украинские и российские граждане Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин, Сергей Войнаровский и Кирилл Баранник, а также болгарин Денис Петранов. Их обвинили в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя Госсовета РК Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко, а также в подготовке терактов на транспортной инфраструктуре региона.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по ст. 275 (госизмена), 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), 205 (теракт), 226.1 (контрабанда) и 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Следствие считает, что организатором вербовки выступал бывший замруководителя офиса президента Украины Роман Машовец, канал поставки компонентов для взрывчатки проходил через Болгарию, Турцию и Грузию. Гражданка Украины Марина Матущак организовывала отправку электроплит с компонентами взрывных устройств из Болгарии в Россию через транспортные компании СДЭК и «Возовоз».

Для руководителя агентурной сети Виктора Подвального гособвинение запросило 28 лет лишения свободы, Кириллу Бараннику и Денису Петранову — по 22 года, Игорю Зорину, Сергею Кривошеину и Сергею Войнаровскому — по 20 лет, Елене Войнаровской и Ольге Кравчук — по 10 лет заключения.

Отмечается, что Кирилл Баранник признал вину, но отрицал участие в преступлениях в составе организованной группы, остальные фигуранты свою вину отрицают. Константина Евмененко и Александра Литвиненко ранее уже осудили на 10 и 9,5 года соответственно.