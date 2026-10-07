Готовившим теракты против руководства Крыма запросили до 28 лет колонии
07.10.2026, 14:40
В Южном окружном военном суде восьми участникам украинской агентурной сети, обвиняемым в подготовке серии терактов и покушений на руководство Крыма, гособвинение запросило от 10 до 28 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В апреле 2023 года ФСБ сообщила о задержании агентурной группы ГУР Минобороны Украины, в которую входили украинские и российские граждане Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин, Сергей Войнаровский и Кирилл Баранник, а также болгарин Денис Петранов. Их обвинили в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя Госсовета РК Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко, а также в подготовке терактов на транспортной инфраструктуре региона.
В отношении агентов возбудили уголовные дела по ст. 275 (госизмена), 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), 205 (теракт), 226.1 (контрабанда) и 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
По версии следствия, организатором вербовки выступал бывший замруководителя офиса президента Украины Роман Машовец, канал поставки компонентов для взрывчатки проходил через Болгарию, Турцию и Грузию. Гражданка Украины Марина Матущак организовывала отправку электроплит с компонентами взрывных устройств из Болгарии в Россию через транспортные компании СДЭК и «Возовоз».
Для руководителя агентурной сети Виктора Подвального гособвинение запросило 28 лет лишения свободы, Кириллу Бараннику и Денису Петранову — по 22 года, Игорю Зорину, Сергею Кривошеину и Сергею Войнаровскому — по 20 лет, Елене Войнаровской и Ольге Кравчук — по 10 лет заключения.
Баранник признал вину, но отрицал участие в преступлениях в составе организованной группы, остальные фигуранты свою вину отрицают. Константина Евмененко и Александра Литвиненко ранее уже осудили на 10 и 9,5 года соответственно.