Готовившим теракты против руководства Крыма запросили до 28 лет колонии

В апреле 2023 года ФСБ сообщила о задержании агентурной группы ГУР Минобороны Украины, в которую входили украинские и российские граждане Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин, Сергей Войнаровский и Кирилл Баранник, а также болгарин Денис Петранов. Их обвинили в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя Госсовета РК Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко, а также в подготовке терактов на транспортной инфраструктуре региона.