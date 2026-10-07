Путин и Пезешкиан обсудили укрепление отношений России и Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Во время беседы господин Пезешкиан поздравил российского коллегу с днем рождения, сообщил офис иранского президента. Сегодня Владимиру Путину исполняется 74 года.

Масуд Пезешкиан пожелал правительству и народу России «величия, развития и процветания». Стороны также подчеркнули важность продолжения и укрепления двустороннего стратегического сотрудничества Москвы и Тегерана.

По случаю дня рождения Владимир Путин уже созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также премьером Армении Николом Пашиняном.