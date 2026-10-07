Двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Зернов обменян из ЦСКА в «Ак Барс»

Нападающий Денис Зернов в результате обмена перешел из московского ЦСКА в казанский «Ак Барс». Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Взамен ЦСКА получил денежную компенсацию. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Зернов добавит нашей команде вариативности и креатива в атаке. Он хорошо катается, умеет бороться за шайбу, играет с характером. Денис способен выполнять разные роли и расширяет возможности тренерского штаба при формировании сочетаний»,— сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

В 658 матчах КХЛ Денис Зернов забросил 145 шайб и отметился 155 результативными передачами. Он дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В 2021 году нападающий завоевал трофей с омским «Авангардом», в 2024-м — с магнитогорским «Металлургом».

«Ак Барс», набравший 15 очков в 13 встречах, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче казанцы на выезде сыграют с череповецкой «Северсталью».

Арнольд Кабанов