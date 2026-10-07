В Самарской области возбудили уголовное дело после избиения детей с аутизмом в лагере

Следственные органы СК России по Самарской области возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 117 УК РФ (истязание) после широкой огласки происшествия в детском лагере «Дружные ребята» в Сызранском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В статусе подозреваемого пребывает вожатый, являющийся студентом Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ), который на распространяемом в соцсетях видео избивал двух детей с расстройством аутистического спектра. Его уже допросили в рамках расследования дела.

Происшествием в детском лагере под Сызранью заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин, затребовавший доклад о ходе расследования инцидента. Глава ведомства дал поручение руководителю следственного управления СКР по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о ходе расследования уголовного дела. На происшествие также отреагировала депутат Госдумы РФ Дарья Голубева, направившая письма Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Александру Гуцану с просьбой взять на особый контроль расследование этого дела.

В министерстве образования Самарской области отметили, что взаимодействуют с правоохранительными органами по данной ситуации. Ведомством организована комиссия, которая проверит условия работы лагеря и проанализирует порядок действий персонала и руководства учреждения при возникновении конфликтной ситуации. По итогам проверки будут приняты меры реагирования.

Подозреваемый по делу на данный момент обучается в Самарском государственном социально-педагогическом университете (СГСПУ). Официальной информации об отчислении не было.

Андрей Сазонов