В Краснодарском крае объявлена авиационная опасность

На территории Краснодарского края объявлена авиационная опасность, есть угроза падения взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Жителям края рекомендовано при нахождении в зданиях отойти от окон и укрыться в защищенных помещениях — защитных сооружениях, заглубленных помещениях или подвалах. На улице следует укрыться в ближайшем защищенном помещении либо в складках местности.

Находящимся в транспорте рекомендуют выйти и пройти в укрытие или укрыться в складках местности.

При обнаружении обломков взрывных устройств власти призывают не приближаться к ним и сообщить об этом по номеру 112.

Наталья Белоштейн