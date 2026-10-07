Результат
08.10.2026, 01:07
Футбол
Рейтинг национальных сборных FIFA
1 (1). Испания — 2011,57 очка. 2 (2). Аргентина — 1972,80. 3 (3). Франция — 1958,86. 4 (4). Англия — 1925,59. 5 (7). Португалия — 1807,69. 6 (5). Бразилия — 1806,51. 7 (6). Марокко — 1805,34. 8 (8). Бельгия — 1779,17. 9 (9). Нидерланды — 1778,61. 10 (10). Мексика — 1738,48. 11 (11). Колумбия — 1735,80. 12 (14). Швейцария — 1725,39. 13 (12). Германия — 1717,52. 14 (13). Хорватия — 1714,74. 15 (15). Италия — 1713,04. 16 (16). США — 1705,47. 17 (17). Япония — 1684,75. 18 (18). Сенегал — 1648,84. 19. (19). Норвегия — 1637,89. 20 (20). Уругвай — 1635,54… 35 (35). Россия — 1537,45.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.
Газета «Коммерсантъ» №186от 08.10.2026, стр. 12