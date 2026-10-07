Мурманский рыбный порт заплатит 318 тыс. рублей за загрязнение Кольского залива

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с АО «Мурманский морской рыбный порт» 318,2 тыс. рублей ущерба за превышение нормативов допустимых сбросов в Кольский залив. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Нарушения Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора выявило летом 2023 года в ходе плановой выездной проверки. Лабораторный анализ подтвердил превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах. Речь идет о трех выпусках — №6, №7 и №20.

Размер ущерба по выпуску №20 составил 90,3 тыс. рублей, по выпуску №6 — 71,3 тыс., а по выпуску №7 — 156,6 тыс. рублей. Порт добровольно возмещать ущерб не стал, после чего Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд Мурманской области. В июле 2026 года суд удовлетворил требования ведомства.

ММРП обжаловал решение, однако апелляционная инстанция оставила его без изменений.

Еще в 2023 году проверка Росприроднадзора показала, что у Мурманского морского рыбного порта отсутствуют собственные очистные сооружения, а часть сточных вод сбрасывается непосредственно в Кольский залив. Тогда специалисты исследовали семь выпусков — №6, №7, №20, №38, №40, №43 и №45 — и выявили превышение нормативов загрязняющих веществ. Нынешнее взыскание связано с нарушениями на трех из них.

Матвей Николаев