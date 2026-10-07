В Калининградской области возбудили дело о призывах к терроризму и оправдании теракта

В Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя регионального центра, которого подозревают в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Калининграда заподозрили в призывах к захвату власти и оправдании терроризма

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Жителя Калининграда заподозрили в призывах к захвату власти и оправдании терроризма

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По версии следствия, в сентябре 2022 года мужчина разместил в интернете комментарии с призывами к разрушительным действиям в отношении объектов Минобороны, ФСБ и МВД России. В октябре того же года, как установили правоохранители, он опубликовал на своей странице в социальной сети материалы с призывами к насильственному захвату власти в России и оправданием террористического акта в отношении Крымского моста.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма с использованием интернета.

Расследование находится под контролем прокуратуры Калининградской области.

Матвей Николаев