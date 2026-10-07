Приговор участнику экстремистской организации в Краснодаре вступил в силу

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор Анатолию Евтушенко, признанному виновным по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. Приговор вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В декабре 2025 года Советский районный суд Краснодара установил, что Евтушенко, несмотря на решение Верховного суда РФ о признании религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и входящих в нее местных организаций экстремистскими и ликвидации их деятельности, участвовал в коллективных богослужениях посредством видеоконференции.

Отмечается, что вину он не признал и от своих убеждений не отказался. Суд назначил фигуранту 2 года колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и участием в общественных объединениях, на 1 год. Защита обжаловала приговор, но апелляционная инстанция оснований для его изменения не нашла.

Алина Зорина