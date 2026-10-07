Уфимца, намеревавшегося служить в ВСУ, предостерегли от госизмены

По данным пресс-службы ведомства, в 2024 году житель Уфы обнаружил в одной из социальных сетей видеозапись с призывами к действиям против России. Перейдя по ссылке, он попал на официальный сайт одного из подразделений Вооруженных сил Украины. Там уфимец, отметили в УФСБ, заполнил анкету и высказывал намерения принимать участие в боевых действиях на стороне противника.